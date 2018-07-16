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Ижевский «Зенит» победил в последнем матче перед сезоном
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Ижевский «Зенит» победил в последнем матче перед сезоном 

Izhlife 24 минуты назад
Фото: Izhlife
В минувшую субботу, 14 июля, футбольный клуб Зенит-Ижевск провел заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону Первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В Набережных Челнах коллектив из столицы Удмуртии встречался с одним из принципиальных соперников ФК КамАЗ.
Как сообщает пресс-служба челнинской команды, в первом тайме на поле была равная игра, однако забить удалось ижевчанам атаку с левого фланга точным ударов завершил новичок гостей Сергей Венских. После перерыва инициатива перешла к хозяевам, но забитых мячей больше забито не было. Итог 0:1.
Старт нового сезона подопечные Сергея Емельянова возьмут уже 20 июля в Нижнекамске против местного Нефтехимика.
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