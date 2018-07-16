Украинская компания отказалась летать из Барселоны во Львов

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

«Рейс авиакомпании Yanair ANR5202/ANR5201 на линии Барселона — Львов — Барселона отменен. Авиакомпания Yanair подала заявку на отмену слотов», — указано в сообщении.

Yanair — украинская авиакомпания, зарегистрированная в Житомире . Она осуществляет рейсы из аэропорта «Киев» и «Одесса».