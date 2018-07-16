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Украинская компания отказалась летать из Барселоны во Львов
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Украинская компания отказалась летать из Барселоны во Львов 

Украина.ру 26 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.
«Рейс авиакомпании Yanair ANR5202/ANR5201 на линии Барселона — Львов — Барселона отменен. Авиакомпания Yanair подала заявку на отмену слотов», — указано в сообщении.
Yanair — украинская авиакомпания, зарегистрированная в Житомире. Она осуществляет рейсы из аэропорта «Киев» и «Одесса».
Ранее в июне и июле ряд украинских авиакомпаний оказался неспособен вывезти туристов из мест отдыха. Из-за проблем с авиаперевозчиками и туроператорами сотни украинцев оказались заблокированными в аэропортах Туниса, Израиля, Грузии, Испании и других стран.
Как сообщил украинский журналист Александр Дубинский, некоторые из причастных к ситуации авиакомпаний могли быть связаны с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном.
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