«Мы взлетим на воздух!» Челябинский поселок оказался на грани катастрофы

«Экстренно отключите газ, иначе — катастрофа!»

Пятница, 13-е, для жителей микрорайона Славино в Сосновском районе Челябинской области оказалась не самым счастливым днем: обитателям восьми новостроек стало известно, что их жизни в опасности. К таким выводам, говорят они, пришли эксперты компании «Вентиляционные системы», которые провели проверку прохождения воздуха в квартирах. Оказалось, что проблемы есть: вентиляция не работает.

«На прошлой неделе мне позвонили и сказали, что я не обеспечиваю доступ в квартиру, чтобы провести проверку работы систем вентиляции. Я и не знал. Приехал домой, начали проверять, — рассказал «ФедералПресс» житель дома на улице Строительной в поселке Славино Сергей Дьяков . — Поставили приборы в ванной и на кухне и сказали, что нет движения воздуха, поэтому надо экстренно отключить газ, иначе может быть катастрофа. У нас же газовые котлы и плиты! Акт передали в управляющую компанию ЖКС, но там не стали требовать от газовой компании прекратить подачу топлива. Мы же взлетим на воздух! А если отключат газ, мы останемся без горячей воды, зимой без отопления, без возможности приготовления пищи».

Жителей смутило, что на протяжении четырех лет поле сдачи домов не проверялось состояние вентиляции. Управляющая компания упрекает в этом самих жильцов.

«Мы заключили договор с фирмой «Вентиляционные системы», которая обследовала 8 домов. К сожалению, собственники крайне неохотно допускают специалистов в свои квартиры. Приходили вечерами, по выходным и большую часть квартир обследовали, — прокомментировал ситуацию руководитель УК ЖКС Эдуард Киреев. — Пока заключение готовится. Мы разносим всем памятки о том, как нужно правильно эксплуатировать оборудование, потому что многие собственники почему-то сами закрывают воздухоотводы натяжными потолками, ставят механические и автоматические вытяжки, которые препятствуют нормальному воздухообмену. Нужно открывать форточки или ставить на микропроветривание — без этого вентиляция может не работать. Мы намерены обратиться в газовую компанию «Классика», выдать предписания, что нужно делать собственникам. В случае невыполнения будем вынуждены отключить дома от газового обеспечения».

«Без комментариев»

Владельцы квартир в свою очередь кивают на застройщика — компанию «Челябинскгражданстрой». По их мнению, ошибки были допущены еще либо при проектировании домов, а эти работы выполнял институт «Челябинскгражданпроект», либо при возведении трехэтажек. А также бронят бывшего главу района Владимира Котова , при котором дом был сдан в эксплуатацию.

«Мы не будем комментировать эту тему. Все проекты проходят экспертизу, нам бы просто не пропустили, если бы что-то было не по норме. Если бы были ошибки, их бы поправили», — заявили в проектном институте.

В строительной компании комментариев пока не предоставили, сославшись на занятость сотрудников. «Они тянут время, чтобы прошел срок гарантийного ремонта и мы потом сами, за свой счет, исправляли недочеты», — считает Дьяков.

В администрации Рощинского сельского поселения «ФедералПресс» заявили, что пока не проинформированы о взрывоопасной ситуации в Славино, а в районной администрации пообещали подготовить комментарий в ближайшее время.

«Основания для тревоги — серьезные»

«Мне говорят в управляющей компании, что если я добьюсь отключения газа, против меня ополчится весь поселок, но я смогу объяснить людям, что жить с газовым оборудованием в квартирах, где нет вентиляции, опасно. Говорят нам ставить окна на микропроветривание, но такая система у нас не предусмотрена на окнах, которые ставил застройщик. И никаких натяжных потолков у меня нет», — говорит активист от лица местных жителей.

Напомним, ранее жители Славино также подвергались риску остаться без своих квартир. Дело в том, что часть дома в начале улицы Строительной оказалась на земле семьи фермеров, за которую застройщик расплатился не полностью.

Теперь же основания для тревоги у славинцев куда более серьезные. В управляющей компании заявили, что основанием для проверки работы вентиляции стали участившиеся жалобы владельцев квартир на запах бытового газа. Как писал «ФедералПресс», этим летом уже случалась трагедия: в результате взрыва газа на улице Липецкой скончалась женщина, а ее сын несколько дней провел в реанимации.