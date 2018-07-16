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Жительница РТ получила 100 тыс. рублей на развитие интернет-радио для мам
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Жительница РТ получила 100 тыс. рублей на развитие интернет-радио для мам 

АиФ Казань 27 минут назад
Фото: АиФ Казань
100 тысяч рублей получила начинающий предприниматель из Татарстана на открытие интернет-радио для мам, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
В доме предпринимателя объявили победителя конкурса лучших бизнес-идей «Мама-предприниматель». Главного приза — 100 тыс. рублей — удостоилась Юлия Журавлева. Она планирует открыть интернет-радио для мам.
«Я уверена, у меня все получится, — поделилась впечатлениями участница и обратилась к конкурсантам. — Верю, что вы все придете ко мне на радио и будете о себе рассказывать».
Среди других ярких бизнес-идей были «Школа золотых пап и мам», семейное кафе, студия йоги, психологический центр, швейная мастерская и многое другое. Организаторы конкурса также отметили, что каждая участница проекта «Мама-предприниматель» сможет использовать полученный багаж знаний.
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