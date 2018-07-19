ФНС получит доступ к данным о счетах иностранцев в России

В первую очередь «досье» должны быть составлены по тем людям, на чьих счетах лежит более одного миллиона долларов, и в отношении компаний с 250 тысячами долларов или эквивалентом этой суммы в другой валюте. Отчеты по всем остальным клиентам банки могут быть предоставлены до конца 2019 года.

Автообмен финансовой информацией стартует в сентябре нынешнего года. Договоренность об нем была достигнута с большинством юрисдикций, популярных у международных банков (из крупных исключений — США , которые в принципе не участвуют в обмене). Пока в списке 74 страны. В 2019 году перечень расширится.

Как следует из информации на сайте Федеральной налоговой службы , в течение двух лет российские финорганизации не будут нести ответственности за непредставление сведений о счетах нерезидентов.

По сути, такие данные будут предоставляться налоговикам по мере того, как банки будут их собирать, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров . А с этим, по его словам, могут возникнуть сложности, поскольку многие россияне, имеющие второе гражданство, а значит, подпадающие под автоматический обмен информацией, по закону не обязаны предоставлять сведения о втором паспорте банковским учреждениям.

Для российских финансовых организаций сбор данных для автообмена — дополнительное существенное бремя, согласен Евгений Панкратов , старший консультант налоговой практики O2 Consulting. «Им предстоит корректно установить налоговое резидентство своих клиентов, а паспорт той или иной страны сам по себе практически никогда не означает, что его владелец одновременно налоговый резидент этого государства», — поясняет он.

Массив информации, которую удастся собрать, по мнению Александра Захарова, в любом случае будет не очень большой. Количество «чистых» нерезидентов, то есть иностранцев, которые имеют только гражданство другой страны, может исчисляться сотнями или даже десятками. Сейчас мало кто стремится размещать свыше миллиона долларов в России , учитывая геополитическую ситуацию и серьезные страновые риски, констатирует эксперт. То же самое и с юрлицами. Число компаний-нерезидентов, которые ведут в России серьезную экономическую деятельность, ограничено. В основном они работают через свои филиалы либо дочерние структуры, которые являются все-таки российскими резидентами и не подпадают под автоматический обмен, уточняет Захаров.

Первый автообмен финансовой информацией с другими странами Россия совершит в сентябре этого года

Мнения экспертов по поводу возможного эффекта обмена финансовой информацией расходятся. Евгений Панкратов уверен, что он будет значительным. «Все доходы по личным счетам российских резидентов, а также прибыль их иностранных компаний и владельческих структур, подлежащая налогообложению в России по правилам о контролируемых иностранных компаниях, которые до сих пор были вне доступа налогового контроля, станут видны налоговикам как на ладони», — напоминает он.

У Александра Захарова другая точка зрения. В последние два года лица, которые хотели бы скрыться от автообмена, уже приняли такие решения и находятся за пределами России свыше 183 дней, что обеспечивает их выход из-под риска автоматического обмена в принципе, поясняет он. Те же, кто все-таки связывает свое будущее с Россией, вышли из тени, успели поучаствовать в первой амнистии капитала и, возможно, сейчас участвуют либо собираются участвовать во втором этапе, чтобы завершить процесс легализации своих иностранных активов. «Так что „вау эффекта“ от старта автообмена финансовой информацией, скорее всего, не будет», — резюмирует Захаров.