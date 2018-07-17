Озеро Манжерок на Алтае откроют для посещения 21 июля после очистки от ила 

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Манжерокское озеро, расположенное на территории Республики Алтай, будет открыто для посещения 21 июля после очистки от ила, на которую было направлено порядка 73 млн рублей. На озере также оборудуют пляж, сообщает пресс-служба администрации Республики Алтай.
Жители региона неоднократно обращались к главе республики Александру Бердникову с просьбой привести озеро в порядок и создать здесь место для семейного отдыха. Проект очистки озера вошел в программу «Развитие водохозяйственного комплекса в Российской Федерации» на 2017-2018 годы, на его реализацию регион получил из федерального бюджета около 73 млн рублей.
"Основной вид работ [по очистке озера] — это выемка иловых отложений, которая позволила очистить воду и увеличить глубину озера примерно на 1,5 метра. Вторым этапом работ стало благоустройство пляжа с созданием всех необходимых условий для отдыха жителей и гостей региона. В частности, здесь обустроены кабинки для переодевания, душевые и туалеты, предусмотрена аренда шезлонгов, катамаранов, открыты точки общественного питания, детская зона отдыха", — говорится в сообщении пресс-службы.
В следующем году в озеро запустят карпа и сазана и можно будет рыбачить. «На следующий год мы планируем запустить сюда карпа и сазана и спустя некоторое время организовать здесь рыбалку для всех желающих. Уверен, это будет интересно и взрослым, и детям», — приводит пресс-служба слова Бердникова.
Пляж на Манжерокском озере станет третьим в регионе. В настоящее время открыты пляжи на территории Горно-Алтайска (урочище Еланда, оборудован естественный водоем) и в Чемальском районе ("Рублевка", искусственное озеро).