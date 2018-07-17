Озеро Манжерок на Алтае откроют для посещения 21 июля после очистки от ила

НОВОСИБИРСК , 17 июля. / ТАСС /. Манжерокское озеро, расположенное на территории Республики Алтай , будет открыто для посещения 21 июля после очистки от ила, на которую было направлено порядка 73 млн рублей. На озере также оборудуют пляж, сообщает пресс-служба администрации Республики Алтай.

Жители региона неоднократно обращались к главе республики Александру Бердникову с просьбой привести озеро в порядок и создать здесь место для семейного отдыха. Проект очистки озера вошел в программу «Развитие водохозяйственного комплекса в Российской Федерации » на 2017-2018 годы, на его реализацию регион получил из федерального бюджета около 73 млн рублей.

"Основной вид работ [по очистке озера] — это выемка иловых отложений, которая позволила очистить воду и увеличить глубину озера примерно на 1,5 метра. Вторым этапом работ стало благоустройство пляжа с созданием всех необходимых условий для отдыха жителей и гостей региона. В частности, здесь обустроены кабинки для переодевания, душевые и туалеты, предусмотрена аренда шезлонгов, катамаранов, открыты точки общественного питания, детская зона отдыха", — говорится в сообщении пресс-службы.

В следующем году в озеро запустят карпа и сазана и можно будет рыбачить. «На следующий год мы планируем запустить сюда карпа и сазана и спустя некоторое время организовать здесь рыбалку для всех желающих. Уверен, это будет интересно и взрослым, и детям», — приводит пресс-служба слова Бердникова.