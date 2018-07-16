На Алтае расчистили озеро Манжерок, сохранив уникальные лилии и водные орехи

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Экологическую реабилитацию Манжерокского озера, уникального природного объекта в горах Восточной Сибири, завершили в Республике Алтай , при этом специалисты смогли сохранить места произрастания белых лилий и занесенного в Красную книгу России водного ореха чилим, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

Манжерокское озеро находится в Горном Алтае на высоте 423 метра над уровнем моря у подножия горы Синюха. Вопросом расчистки озера власти занялись в 2015 году — тогда исследование показало, что Манжерок мелеет и интенсивно зарастает.

"Проект реабилитации озера вошел в программу «Развитие водохозяйственного комплекса РФ» на 2017-2018 годы. Регион на его реализацию получил из федерального бюджета порядка 73 млн рублей. Проект реализован с сохранением реликтовых растений озера — ореха чилима и лилий. Места, где они произрастают, не были затронуты", — сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, за время деградации озера, которая начала проявляться еще в 1970-е годы, береговая линия отступила от прежнего уровня на 10-15 метров, в том числе из-за рубки леса, распашки лугов. Гибель памятника природы нельзя было допустить, поэтому был создан проект реабилитации, который поддержало в Федеральное агентство водных ресурсов.

В настоящее время специалисты завершили очистку водоема от ила и других загрязнений. Как сообщили в ТАСС в пресс— службе правительства региона, специальный земснаряд, который поднимал ежедневно по несколько тонн донных отложений, уже отключен. После откачки грязи вода стала чище, глубина озера увеличилась на 1,5 метра.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава Республики Алтай Александр Бердников, уже 21 июля на Манжерокском озере будет открыт благоустроенный пляж, вход будет бесплатным. По данным правительства региона, расчистка озера поможет привлечь инвесторов для создания на его территории туристических объектов — на южной части озера уже действует горнолыжный комплекс «Манжерок». Туризм — основная отрасль для Республики Алтай, в которой проживает около 230 тыс. человек, турпоток в регионе составляет порядка 2 млн гостей в год.