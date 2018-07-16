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В комиссии по монументальному искусству готовы одобрить идею памятника болельщикам ЧМ на ул. Никольская
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В комиссии по монументальному искусству готовы одобрить идею памятника болельщикам ЧМ на ул. Никольская 

Агентство «Москва» 18 минут назад
Заместитель председателя столичной комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов готов одобрить идею установки на ул. Никольская памятника футбольным болельщикам при условии его возведения подальше от Красной площади. Об этом Л. Лавренов сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Идею памятника болельщикам я одобряю. Это (чемпионат мира по футболу — прим. Агентства «Москва») мировое событие. Я бы поставил», — подчеркнул он.
При этом, по мнению замглавы комиссии по монументальному искусству, памятник впишется в архитектурный стиль города, если будет установлен в конце ул. Никольская. «Я считаю, это может быть памятник, то есть объемное какое-то решение. По габаритам — как памятники обычно делают: 1,5-2 м высотой. Но поставить его где-то в самом начале ул. Никольская от Лубянской площади. Там совершенно новые здания, и поэтому никаких противоречий, я считаю, не будет. Но ни в коем случае не близко к Красной площади. Красная площадь — сама памятник. Не надо ее трогать», — заявил Л. Лавренов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте предложил обсудить идею об установке на ул. Никольская памятного знака в честь чемпионата мира по футболу 2018 г. Он предложил желающим писать свои варианты в комментариях к указанному посту. Многие пользователи высказались за идею установить на улице памятник болельщикам.
Ул. Никольская стала неофициальным местом сбора болельщиков ЧМ-2018, который стартовал в России 14 июня и завершился 15 июля. Матчи проходили на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург. Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции, выигравшая в финале у соперников из Хорватии со счетом 4:2.
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