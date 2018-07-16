Концертный зал «Зарядье» готовится к открытию

8 сентября начнет свою работу Московский концертный зал «Зарядье». Церемонию открытия будут транслировать более чем на 100 стран мира.

Строительство концертного зала «Зарядье» завершилось 11 июня. Новый современный и высокотехнологичный зал заменит концертную площадку снесенной гостиницы «Россия», на месте которой создан парк.

Концерты будут проходить в большом многофункциональном зале, рассчитанном на 1,6 тысяч человек. Зал обещает удивить любителей классической музыки идеальной акустикой и оригинальными интерьерами.

Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.