Путину, наверное, интересно, что еще Америка знает о России

Когда президент России Владимир Путин в понедельник сядет за стол переговоров в Хельсинки , в глубине души его наверняка будут мучить некоторые опасения в связи с данными разведки, которые не имеют ничего общего с сидящим напротив него президентом США

Американская разведка проникла в элитный шпионский мир Путина. Следствием этого стало чрезвычайно подробное 29-страничное обвинительное заключение, касающееся 12 офицеров российской военной разведки ( ГРУ ), которое в пятницу было представлено следователями специального прокурора Роберта Мюллера . Состоящее из 11 пунктов обвинение включает в себя имена, даты, задания, факты использования агентами ГРУ вредоносного программного обеспечения «X-agent», схемы скрытого финансирования их биткойн-кошельков и множество других операций под прикрытием.

Путин, наверное, задается вопросом: как американцам стали известны все эти факты? Какие операции были скомпрометированы помимо этого? А сколько они знают еще?

«Русские, безусловно, начали проводить «оценку ущерба», чтобы выяснить, как мы смогли собрать эту информацию, и сколько ущерба было нанесено их кибер-потенциалу в итоге, — говорит бывший главный советник ЦРУ Джеффри Смит , — Их контрразведка, вероятно, также оценивает случившееся, чтобы определить, имеются ли у нас какие-либо человеческие источники или русские сами совершили ошибки, которыми мы смогли воспользоваться».

Должно ли ГРУ предположить, что офицеры, названные в пятничном обвинительном заключении, теперь «засвечены» для проведения секретных операций в дальнейшем? Следует ли российским спецслужбам ожидать, что операции, в которых задействованы эти агенты, теперь скомпрометированы? Как насчет других российских операций, в которых использовался биткойн, приложение «X-agent» или другой инструмент взлома под названием «X-Tunnel»? Удалось ли Соединенным Штатам проследить такие операции и идентифицировать их цели? Наконец, как разведывательные службы США раздобыли информацию, которая стала им известна — завербовав, использовав или скомпрометировав российских офицеров?

«Я подозреваю, что у старших офицеров ГРУ, которые были в это вовлечены, нет светлого будущего, — говорит Смит, — Путин никогда их не выдаст, но было бы здорово, если бы они перебежали в США и рассказали нам, что им известно».

Если посмотреть на это дело через объектив контрразведки, возникает новая интригующая серия вопросов. Вкладывая все детали в обвинительном заключении Мюллер дал российской разведке намек на то, насколько далеко способна видеть Америка. Но такого рода публичное раскрытие может скрывать гораздо более глубокие возможности — возможно, способность разоблачить намного больше уровней операций военной разведки ГРУ и российских гражданских разведывательных служб — ФСБ и СВР (Служба внешней разведки). Американские спецслужбы редко дают подобные предупреждения, раскрывая так много в обвинительном заключении; очевидно, что они сделали это, чтобы послать определенный месседж.

Один бывший сотрудник ЦРУ объясняет: «Учитывая, что в нашем распоряжении явно оказался очень большой объем российских внутренних коммуникаций, а также следов их деятельности в кибер-пространстве, они, должно быть, интересуются, что еще у нас есть? Есть ли доступ к связи подразделений со старшими офицерами ГРУ? С Генеральным штабом ? С Кремлем? С Путиным? Возможно, причина, хотя и не непосредственная, в том, что русские очень бюрократичны, и мне трудно представить, что нет четкого следа резолюций более высокого уровня, отчетов о ходе работы и так далее».

Пятничное обвинительное заключение является юридическим документом. Но также это предупредительный выстрел в сторону Кремля. Это сообщение: если вы не прекратите кибер-операции против Соединенных Штатов, у нас есть подробная информация для выявления и пресечения деятельности ваших разведывательных служб, их сотрудников, источников и методов. Мюллер не просит Россию остановиться; он предупреждает о последствиях продвижения вперед.

Обвинительное заключение также посылает месседж президенту Трампу и членам его окружения, которые являются потенциальными объектами расследования Мюллера: это намек на то, что мы знаем; насколько долго вы готовы настаивать на том, что мы больше ничего не знаем о российских контактах и сговоре? Например, обвинительное заключение является предъявлением Мюллером информации о контактах между связным ГРУ Guccifer 2.0 и Роджером Стоуном, другом и советником Трампа. Что еще есть у Мюллера?

Видя эти детали, мы можем по-новому оценить то затруднительное положение, в котором оказались ряд должностных лиц ФБР Джеймс Коми , Питер Стрзок и горстка других, которые были свидетелями разворачивающейся истории со скрытыми попытками России нанести ущерб Хиллари Клинтон и помочь Трампу. Как заявил в четверг в Комитете Палаты представителей Стрзок: «Летом 2016 года я был одним из немногих, кто знал подробности вмешательства России в выборы и ее возможные связи с членами кампании Трампа».

Стрзок молчал о заговоре, свидетелем которого являлся. Трамп был избран президентом. Но теперь, наконец, после пятничного обвинительного заключения, мы сами видим небольшую часть того, что видели Стрзок и другие сотрудники спецслужб.

И вот теперь жуткий последний вопрос: как много разведывательное сообщество сказало Трампу о своих операциях против России? Если бы вы были одним из американских разведчиков, который помогал собрать информацию, вошедшую в состав пятничного обвинительного заключения, что бы вы подумали о просьбе Трампа провести личную встречу с Путиным?