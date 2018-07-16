Клуб молодых семей «Клюква» из Дзержинска стал лучшим в России

Клуб молодых семей «Клюква» из Дзержинска стал лучшим в России14 июля в Ярославской области завершился Всероссийский форум молодых семей.

Мероприятие объединило 410 участников. Это 170 молодых семейных пар с детьми, представляющих 62 региона России . 177 участников — дети, младшему из которых два месяца.

На форуме была представлена интенсивная образовательная программа, причем отдельная для детей. Молодые семьи обменивались опытом, участвовали в дискуссиях, посещали разнообразные творческие встречи для родителей. Среди поднятых тем на форуме: работа с современными медиа, развитие семейных клубов, методики работы с детьми, реализация социальных и творческих проектов, вовлечение молодых семей в активную деятельность молодежных профессиональных сообществ. Дискуссии прошли и по вопросам: как пройти путь от семейного клуба до НКО, в чем суть семейного волонтерства, как привить правильные пищевые привычки, какие есть новые практики работы с инклюзивными детьми, как совмещать успешную карьеру и материнство и многие другие.