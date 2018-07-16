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ТЦСО «Щукино» организует экскурсию в «Синем троллейбусе»
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ТЦСО «Щукино» организует экскурсию в «Синем троллейбусе» 

Управа района Щукино 32 минуты назад
Фото: Управа района Щукино
Территориальный центр социального обслуживания «Щукино» объявил о записи на экскурсию в «Синем троллейбусе», которая состоится 22 июля.
Как сообщают в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», «Синий троллейбус» — это передвижная концертная площадка, на которой проходят живые выступления авторов и исполнителей бардовской песни. Маршрут носит музыкально-экскурсионный характер: во время поездки пассажиры могут познакомиться с наиболее интересными страницами из истории столицы.
— Участников экскурсии ждут представители обширного пласта русской музыкально-песенной культуры, получившей свое развитие с начала 50-х годов прошлого века, — отметили в пресс-службе ТЦСО «Щукино».
Записаться можно по телефону 8 (499) 195-91-06. (ео)
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