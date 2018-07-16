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Компания Porsche показала испытания обновленного «Макана»
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Компания Porsche показала испытания обновленного «Макана» 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Porsche опубликовала видеотизер обновленного кроссовера Macan. В ролике показаны испытания прототипов в Южной Африке — в условиях бездорожья, на асфальтовых и гравийных дорогах, а также на высоте 3400 метров над уровнем моря в Лесото.
Информации о рестайлинге «Макана» пока не очень много. Ожидается, что автомобилю слегка «подтянут» внешность, добавят новую панель приборов и мультимедийную систему с увеличенным дисплеем в духе нового «Кайенна» и «Панамеры». Также в конструкции машины увеличится количество используемого алюминия.
Кроме того, двигатели обновленного «Макана» станут мощнее. Предполагается, что отдача базового варианта возрастет с 252 до примерно 300 лошадиных сил, а в модификации S — с 340 до 360 сил. Вариант Turbo сделают мощнее на 40 сил, форсировав 3,6-литровую «шестерку» до 440 сил.
Дизельного двигателя и гибридной силовой установки у модели не будет. Гибрид, вероятно, появится только у машины следующего поколения.
Премьера модели состоится в конце этого месяца. Первыми обновленный «Макан», как ожидается, получат китайцы.
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