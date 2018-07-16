Саратовцев готовят к повышению проезда

Мэрия Саратова разрабатывает пакет документов для предстоящего удорожания поездок в общественном электротранспорте.

В понедельник 16 июля этому вопросу посвящено 23-е внеочередное заседание постоянной комиссии по промышленности, транспорту, связи и торговле.

Комиссия рассматривает грядущее изменение тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах.