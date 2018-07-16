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Саратовцев готовят к повышению проезда
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Саратовцев готовят к повышению проезда 

Новости Саратова 32 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Мэрия Саратова разрабатывает пакет документов для предстоящего удорожания поездок в общественном электротранспорте.
В понедельник 16 июля этому вопросу посвящено 23-е внеочередное заседание постоянной комиссии по промышленности, транспорту, связи и торговле.
Комиссия рассматривает грядущее изменение тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах.
Напомним, ранее глава администрации Саратова Михаил Исаев сообщил о необходимости установить цену на 1 поездку по городу общественным электротранспортом наличными в размере 23 рубля, а оплатой картой — в размере 21 рубля. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 августа текущего года.
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