Ещё
Тюменские поликлиники первыми в России получили сертификаты качества от Росздравнадзора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменские поликлиники первыми в России получили сертификаты качества от Росздравнадзора 

N24.ru 29 минут назад
Фото: N24.ru
Два медучреждения Тюмени первыми в стране получили сертификаты качества от Росздравнадзора. Поликлиники №5 и №17 успешно прошли проверку оценки качества работы. Команда экспертов Росздравнадзора во главе с заместителем гендиректора «Центра мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Олегом Швабским проверила уже около 40 медицинский организаций в разных регионах, но проверялась только стационарная помощь. Оценить амбулаторную помощь впервые было решено именно в Тюмени.
В состав экспертной группы вошли специалисты из тех регионов страны, где такая комиссия уже работала. Тюменские врачи также будут привлекаться для оценки работы амбулаторного звена в других медучреждениях..
N24.ru: последние новости
Омбудсмены «Тюменской матрешки» заключили соглашение о защите прав избирателей На Ямале растет число пострадавших от укусов клещей В России впервые введен стандарт качества для мобильных приложений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»183
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина426
Путин опоздал на встречу к Трампу145
Туринская плащаница оказалась подделкой321
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным31
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение