Тюменские поликлиники первыми в России получили сертификаты качества от Росздравнадзора

Два медучреждения Тюмени первыми в стране получили сертификаты качества от Росздравнадзора . Поликлиники №5 и №17 успешно прошли проверку оценки качества работы. Команда экспертов Росздравнадзора во главе с заместителем гендиректора «Центра мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Олегом Швабским проверила уже около 40 медицинский организаций в разных регионах, но проверялась только стационарная помощь. Оценить амбулаторную помощь впервые было решено именно в Тюмени.

В состав экспертной группы вошли специалисты из тех регионов страны, где такая комиссия уже работала. Тюменские врачи также будут привлекаться для оценки работы амбулаторного звена в других медучреждениях..