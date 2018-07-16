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Жилой комплекс в здании псковской ТЭЦ сдадут к 2020 году
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Жилой комплекс в здании псковской ТЭЦ сдадут к 2020 году 

ТАСС 58 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
ПСКОВ, 16 июля. /ТАСС/. Агентство инвестиционного развития Псковской области намерено вместе с компанией-застройщиком реализовать в Пскове инвестиционный проект по созданию жилого комплекса, который разместится в объекте культурного наследия регионального значения «Электростанция тепловая (ТЭЦ)» 1920 года постройки. Объем финансирования проекта составляет порядка 750 млн рублей, ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Псковской области.
"Агентство инвестиционного развития Псковской области и ООО «СтройДЦ» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта по созданию жилого комплекса «ТЭЦ на Великой». Общий объем инвестиций по проекту составит 750 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году", — отмечается в сообщении пресс-службы.
В администрации региона также уточнили, что инвестиционный проект уникален для Псковской области. «В его рамках объект культурного наследия регионального значения „Электростанция тепловая (ТЭЦ)“ 1920 года постройки будет реконструирован и приспособлен под жилую функцию. В данный момент начато строительство еще трех малоэтажных домов с коммерческими и жилыми помещениями с подземной парковкой и английским садом», — пояснили в пресс-службе.
Псковская ТЭЦ является памятником истории и культуры регионального значения. В годы Великой Отечественной войны здесь действовал центр подпольной борьбы с немецко— фашистскими захватчиками, здание было частично разрушено, а оборудование вывезено. После войны работа ТЭЦ была восстановлена, она проработала до 2004 года. Затем здание было выставлено на продажу, оно сменило несколько собственников, которые демонтировали и продали всё оборудование.
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