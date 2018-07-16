Низкий уровень коммерциализации научных разработок тормозит развитие инноваций в РФ

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Низкий уровень коммерциализации научных разработок является одним из ключевых ограничений инновационного развития России , говорится в ежегодном Национальном докладе об инновациях в России.

"Наблюдаются негативная динамика в развитии научно-производственного взаимодействия, сохраняются разрывы между наукой, образованием и бизнесом: доля отечественных промышленных предприятий, участвующих в совместных научно-исследовательских проектах, за последние два года сократилась в 1,1 раза, в целом за период 2010-2016 годов — в 1,3 раза. В долгосрочном периоде в России не наблюдается значимого улучшения по показателям, характеризующим результаты коммерциализации", — говорится в докладе.

При этом в документе отмечается, что доля страны в общем числе действующих патентов среди 45 стран выросла.

"Доля России в общемировом числе патентов на изобретения, поддерживаемых в силе, в 2015 году составила немногим более 2%. По данному показателю Россия входит в топ-10 ведущих инновационных стран, развитых и развивающихся экономик. Однако для нашей страны характерен более чем десятикратный разрыв с США — лидирующей экономикой по рассматриваемому показателю (25,01%) и двукратный — с Великобританией , находящейся на одну строчку выше России (4,34%)", — отмечается в докладе.

Авторы доклада подчеркивают, что по большинству индикаторов воздействия инноваций на экономику и общество, включая темпы роста производительности труда и продолжительность жизни, Россия пока отстает от ведущих инновационных экономик. «Страна еще не стала глобальным лидером на высокотехнологичных рынках, отечественная продукция характеризуется недостаточной конкурентоспособностью», — говорится в документе.

Россия отстает в науке и патентовании

Несмотря на наметившийся рост доли статей российских ученых в международных научных изданиях, их цитируемость остается низкой, считают авторы доклада.

"На фоне положительной внутрироссийской динамики патентования отмечается недостаточный уровень международной патентной активности. Экспорт технологий в масштабах российской экономики остается незначительным по своему объему, причем в его структуре доминируют неохраноспособные результаты интеллектуальной деятельности и инжиниринговые услуги", — отмечается в докладе.

В то же время авторы документа считают, что по экспорту высокотехнологичной продукции Россия сопоставима с зарубежными странами, «но за счет ограниченного числа нишевых товарных групп».

Национальный доклад об инновациях в России

Национальный доклад об инновациях ежегодно дает оценку текущего состояния российской инновационной экосистемы, а также определяет основные направления корректировки федеральной инновационной политики. Тема третьего доклада, представленного АО «Российская венчурная компания» РВК совместно с Министерством экономического развития России и экспертным советом при правительстве, — «Привлечение инвестиций в инновационный сектор экономики РФ через инструменты венчурного рынка».

Доклад станет аналитической базой для разработки Стратегии развития венчурного рынка и рынка прямых инвестиций РФ, проект которой должен быть представлен РВК до конца 2018 года.