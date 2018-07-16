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Серебряные уши и азиатский сахар: какие необычные продукты продаются на Центральном рынке
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Серебряные уши и азиатский сахар: какие необычные продукты продаются на Центральном рынке 

Клопс.Ru 20 минут назад
В Калининграде можно найти самые необычные продукты. «Твой Бро» собрал самые впечатляющие предложения в торговых точках Центрального рынка.
"На вопрос о том, есть ли на прилавках что-нибудь эдакое, первый же продавец, смеясь, говорит: «Отправьтесь лучше в прошлое, лет на пять назад. Чего здесь только не было в досанкционные времена». Неужели это правда: оригинальных продуктов нам не найти и привычное уже авокадо — край экзотики? Спешим успокоить, кое-что интересное всё-таки есть.
Коралловые грибы
Похожи на пушистую губку, они сразу привлекают внимание своим внешним видом. «Серебряные уши», «ледяные грибы» — вариантов названий много. Этот азиатский деликатес продаётся в сушёном виде. Продавцы предупреждают, что перед употреблением их необходимо вымочить в воде, пока они не разбухнут (только представьте, в десять раз). На вкус грибы нежные и сладковатые, хрустят. Калининградцы готовят с ними салаты и супы.
Лангустины
Лишь одна палатка на Центральном рынке может предложить этих заморских ракообразных из Аргентины. Клешни у скампи (как их ещё называют) полые, основное лакомство — хвостовая часть. Продавщица говорит, что мясо лангустинов является отличным антидепрессантом. Проверить нам не удалось, поэтому оставляем эту задачу вам!"
Читайте далее у «Твоего Бро».
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