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В Тверской области откроют улиточную ферму:
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В Тверской области откроют улиточную ферму: 

tvernews.ru 29 минут назад
Фото: tvernews.ru
Там жители и гости региона смогут познакомиться с процессом выращивания моллюсков и попробовать блюда из них. На открытии презентуют новые для региона турпродукты, в том числе экскурсия на ферму и готовящийся к открытию тематический музей, сообщает правительство Тверской области.
На улиточной ферме организовано высокотехнологичное производство с современным оборудованием, включающим автоматизированную систему туманообразования и вентиляции. На площади в 1200 кв.м. расположены закрытые вольеры, которые позволяют выращивать виноградных улиток круглогодично, и дегустационный зал. Отдельное помещение создано для инкубации и выращивания молодых особей. На территории планируется обустроить открытые вольеры на летний период для создания максимально естественных условий пребывания улиток.
Для разведения закуплено более 200 кг виноградных улиток. В дальнейшем планируется увеличить их количество в два раза и нарастить объёмы производства.
Символ города и место притяжения туристов в Калязине — затопленная колокольня Никольского собора. Историю Калязина гости смогут узнать в музее «Волгари», который находится недалеко от пристани, куда заходят круизные теплоходы, а также в Калязинском краеведческом музее.
В 2018 году в Тверской области на поддержку малого и среднего бизнеса в создании кемпингов, сервисных зон, этнопарков и других туристических объектов заложено 10 млн рублей. На открытие негосударственных музеев и агроферм предусмотрены гранты предпринимателям общим объёмом 4,8 млн рублей. Ещё 20 млн рублей — на субсидии инвесторам, реализующим на территории региона проекты в сфере туризма.
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