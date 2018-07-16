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Новая спуфинг-атака на GPS-системы может сбить маршрут пользователя
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Новая спуфинг-атака на GPS-системы может сбить маршрут пользователя 

Anti-Malware.ru 30 минут назад
Специалисты рассказали, что им удалось осуществить успешную спуфинг-атаку на GPS-системы. Такая атака может позволить заманить пользователей в определенные места, либо просто сбить с правильного курса.
Новый метод, описанный экспертами, примечателен тем, что у него нет недостатков прошлых спуфинг-атак — в более ранних экспериментах успешная атака не получалась по той причине, что вредоносный маршрут был бессмысленным, либо не был синхронизирован с дорожной инфраструктурой.
Однако китайским специалистам совместно с экспертами Microsoft Research на этот раз удалось провести GPS-атаку, которая учитывает дорогу вокруг атакуемого объекта.
Для осуществления атаки эксперты разработали алгоритм, который работает в режиме реального времени, также исследователи использовали портативное устройство GPS, которое стоило в районе 223 долларов.
Исследователи говорят, что их алгоритм позволяет злоумышленнику выбрать область, куда они смогут заманить своих жертв.
«Алгоритм обрабатывает входы GPS на целевое устройство таким образом, что сами подсказки и отображаемые на карте маршруты соответствуют реальной дороге», — пишут эксперты в своем отчете.
«В среднем наш алгоритм определил 1547 потенциальных «вредоносных» маршрутов для каждой поездки. Стало быть, у злоумышленника будет большой выбор — он сможет построить опасный маршрут и навредить жертве».
Исследователи протестировали способ атаки на реальных дорогах в Китае и США. Оказалось, что 95% (38 из 40) участников следовали по неправильному «вредоносному» направлению. Группа экспертов утверждает, что их способ подойдет для атаки любой навигационной системы.
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