Новая спуфинг-атака на GPS-системы может сбить маршрут пользователя

Специалисты рассказали, что им удалось осуществить успешную спуфинг-атаку на GPS-системы. Такая атака может позволить заманить пользователей в определенные места, либо просто сбить с правильного курса.

Новый метод, описанный экспертами, примечателен тем, что у него нет недостатков прошлых спуфинг-атак — в более ранних экспериментах успешная атака не получалась по той причине, что вредоносный маршрут был бессмысленным, либо не был синхронизирован с дорожной инфраструктурой.

Однако китайским специалистам совместно с экспертами Microsoft Research на этот раз удалось провести GPS-атаку, которая учитывает дорогу вокруг атакуемого объекта.

Для осуществления атаки эксперты разработали алгоритм, который работает в режиме реального времени, также исследователи использовали портативное устройство GPS, которое стоило в районе 223 долларов.

Исследователи говорят, что их алгоритм позволяет злоумышленнику выбрать область, куда они смогут заманить своих жертв.

«Алгоритм обрабатывает входы GPS на целевое устройство таким образом, что сами подсказки и отображаемые на карте маршруты соответствуют реальной дороге», — пишут эксперты в своем отчете.

«В среднем наш алгоритм определил 1547 потенциальных «вредоносных» маршрутов для каждой поездки. Стало быть, у злоумышленника будет большой выбор — он сможет построить опасный маршрут и навредить жертве».