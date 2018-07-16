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На автомобильных дорогах Среднего Урала установят дополнительные видеокамеры
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На автомобильных дорогах Среднего Урала установят дополнительные видеокамеры 

Информационный портал Свердловской области 33 минуты назад
Автоматическая система фотовидеофиксации административных правонарушений в сфере дорожного движения получит свое развитие в текущем году. До конца года на дорогах муниципальных образований Свердловской области, среди которых Екатеринбург, Нижний Тагил, Березовский, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, а также на автодорогах областного значения появится еще 47 комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщил министр общественной безопасности Свердловской области на совещании, посвященном финансированию мероприятий, направленных на реализацию госполитики в сфере обеспечения правопорядка и безопасности населения.
Проект внедрения системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения является важной частью работы органов власти по обеспечению общественной безопасности. Его реализация положительно влияет на снижение аварийности и смертности на дорогах. «По итогам 2017 года на тех участках дорог, которые были оборудованы камерами фотовидеофиксации, число аварий со смертельным исходом сократилось на 27% в сравнении с аналогичными периодами двух предыдущих лет. Иными словами, установив видеокамеры, мы сохранили жизни более сорока человек», — отметил Александр Кудрявцев.
Напомним, проект по внедрению системы фотовидеофиксации нарушений ПДД реализуется на территории Свердловской области с 2013 года. В настоящее время на дорогах Среднего Урала эксплуатируется свыше 120 стационарных комплексов и около 130 передвижных.
Кроме того, в целях повышения безопасности до конца года в Екатеринбурге будут дополнительно установлены уличные видеокамеры в соответствии с определением приоритетных мест. На сегодняшний день сегменты системы видеонаблюдения функционируют в более чем 50 муниципальных образованиях. В состав таких комплексов включены около четырех тысяч камер уличного наблюдения и свыше сотни единиц системы экстренной связи «гражданин — полиция».
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