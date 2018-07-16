Хотят приблизить к народу: в Самаре разработали проект обустройства «дачи со слонами»

В доме сохранилось оригинальное убранство

Благоустроенная территория, транспортная доступность и места для парковки — этого не хватает, чтобы сделать знаменитую «дачу со слонами» одним из посещаемых туристических объектов Самары . Сейчас дом, который построил в начале XX века известный самарский меценат, художник и архитектор Константин Головкин, пустует и закрыт для посещений.

Между тем в комнатах могла бы разместиться большая музейная экспозиция. Ее проект подготовили сотрудники самарского музея Модерна.

Один из залов дачи

Территорию дачи предлагается разделить на 4 зоны активности: экспозиционная (будет включать уличные арт-объекты, выставки), зона со слонами, фотозона, зона отдыха. Остальное пространство будет использовано для создания ландшафтных композиций.

Экспозиция под названием «Самарский мечтатель» будет располагаться на втором этаже здания. Там находился кабинет купца.

— Каждая вещь будет символически связана с деятельностью Константина Головкина. А это и живопись, и архитектура. Кроме того, он был страстным автомобилистом, сторонником технического прогресса. Главный интерактивный экспонат здесь — картотека проектов Головкина. Всё это будет выполнено в стиле модерн, — рассказали авторы проекта.

Лестница на первый этаж

Вторая экспозиция «Музей дачной жизни» — место, где самарский купец отдыхал. Пространство 1-го этажа будет разделено по темам и по смыслам: с XVII по XXI век.

— Мы хотим показать, как менялось отношения к жизни на даче тогда и сейчас. Если в XVII веке дача — это жилище, то в XVIII веке — скорее место отдыха, в XIX — резиденция. В XX веке у всех были сады, огороды, а сейчас, в XXI веке, дача — это некое убежище от города, место отдыха от суеты, — пояснили разработчики.

Директор детской картинной галереи Нина Иевлева предложила организовать на базе «дома со слонами» центр семейного творчества.

Сейчас в Министерстве культуры региона изучают все предложенные варианты.

Первый этаж