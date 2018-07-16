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Калининградке компенсируют моральный вред за шубу, которую не сшили в срок
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Калининградке компенсируют моральный вред за шубу, которую не сшили в срок 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
В Калининграде обманутая клиентка добилась компенсации морального вреда и возврата предоплаты за шубу, которую ей так и не сшили. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
ООО «Русские меха» придётся вернуть своей клиентке 70 тыс. рублей предоплаты и компенсировать 5 тыс. рублей морального вреда. Кроме того, компания должна заплатить 37,5 тыс. рублей штрафа. Решение о взыскании средств принял Московский суд Калининграда, посчитав обоснованными требования истицы. Женщина заявляла, что «Русские меха» не пошили ей норковую шубу по индивидуальному заказу и не выполнили условия договора. В компании отказались добровольно вернуть предоплату заказа и не реагировали на устные предупреждения клиентки.
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