«В городе усиливается дождь»: «Волгоград Арену» окружили песчаные насыпи и глубокие лужи 

Волгоградские коммунальщики после бессонной ночи продолжают разгребать песчаные завалы под новым стадионом. Больше всего они боятся новых ливней, которые могут свести всю их работу на нет.
Стадион окружили водой и песком
Спустя сутки слоеный «пирог» из песка и грязи по — прежнему укрывает рокадную магистраль — по словам директора МБУ «Северное», до обеда им удалось убрать лишь половину заносов.
— Мы работали всю ночь и до сих пор продолжаем убирать рокадную магистраль, — уточнил директор МБУ «Северное» Евгений Головко. — 10 КАМАЗов собирают песок и отвозят его на площадку «СтройТрансГаза».
Разбить большое песчаное поле и расчистить рокадную магистраль коммунальщики планируют лишь к завтрашнему дню.
— В городе снова усиливается дождь, — рассказывает Евгений Головко. — Все будет зависеть от последствий сегодняшних осадков.
Накануне большая вода атаковала склоны рядом со стадионом «Волгоград Арена». Под натиском ливня на проезжую часть рухнул песок и земля, засаженная газоном. Волгоградской непогоды не выдержала и новая тротуарная плитка, уложенная перед самым чемпионатом мира. В администрации Волгоградской области уверены, что за полдня на город, словно из ведра, вылило две месячные нормы осадков. Многие, впрочем, уверены, что виной обрушений стала не погода, а недоделки рабочих.
Накануне вечером к закрытой от машин Нулевой Продольной стянулась коммунальная техника — 20 КАМАЗов гребли тонны грязи весь вечер и всю ночь. V1.ru вел онлайн — трансляцию, в которой рассказывал самую оперативную информацию о последствиях городского потопа.