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«В городе усиливается дождь»: «Волгоград Арену» окружили песчаные насыпи и глубокие лужи
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«В городе усиливается дождь»: «Волгоград Арену» окружили песчаные насыпи и глубокие лужи 

v1.ru 32 минуты назад
Фото: v1.ru
Волгоградские коммунальщики после бессонной ночи продолжают разгребать песчаные завалы под новым стадионом. Больше всего они боятся новых ливней, которые могут свести всю их работу на нет.
Стадион окружили водой и песком
Спустя сутки слоеный «пирог» из песка и грязи по — прежнему укрывает рокадную магистраль — по словам директора МБУ «Северное», до обеда им удалось убрать лишь половину заносов.
— Мы работали всю ночь и до сих пор продолжаем убирать рокадную магистраль, — уточнил директор МБУ «Северное» Евгений Головко. — 10 КАМАЗов собирают песок и отвозят его на площадку «СтройТрансГаза».
Разбить большое песчаное поле и расчистить рокадную магистраль коммунальщики планируют лишь к завтрашнему дню.
— В городе снова усиливается дождь, — рассказывает Евгений Головко. — Все будет зависеть от последствий сегодняшних осадков.
Накануне большая вода атаковала склоны рядом со стадионом «Волгоград Арена». Под натиском ливня на проезжую часть рухнул песок и земля, засаженная газоном. Волгоградской непогоды не выдержала и новая тротуарная плитка, уложенная перед самым чемпионатом мира. В администрации Волгоградской области уверены, что за полдня на город, словно из ведра, вылило две месячные нормы осадков. Многие, впрочем, уверены, что виной обрушений стала не погода, а недоделки рабочих.
Накануне вечером к закрытой от машин Нулевой Продольной стянулась коммунальная техника — 20 КАМАЗов гребли тонны грязи весь вечер и всю ночь. V1.ru вел онлайн — трансляцию, в которой рассказывал самую оперативную информацию о последствиях городского потопа.
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