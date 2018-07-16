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В парке «Сокольники» готовятся к запуску обновленной «Тропы здоровья»
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В парке «Сокольники» готовятся к запуску обновленной «Тропы здоровья» 

Управа района Косино-Ухтомский 30 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Центр притяжения бегунов и спортсменов вскоре откроется после благоустройства. Протяженность тропы составляет около 3 км. К ней примыкают площадки со спортивными тренажерами и беседками для отдыха.
— Обновленная «Тропа здоровья» примет первых посетителей уже этим летом, — сообщили в пресс-службе парка «Сокольники». — Работы по благоустройству здесь начались в августе 2017 года. Поскольку «Тропа здоровья» располагается в лесопарковой зоне, очень важно было не навредить природе.
В 2014 году «Тропу здоровья» сделали пешеходной. Теперь здесь запрещено движение на роликах, велосипедах и прочих средствах передвижения. До 250 человек одновременно способна вместить данная площадка.
Власти Москвы приняли решение об установке освещения на «Тропе здоровья» в парке «Сокольники» и о приведении в порядок общего вида пешеходно-спортивной зоны. На территории площадки благоустройства располагается около 770 деревьев и свыше 800 кустарников, большое количество грибов и растений, занесенных в Красную книгу: например, медуница неясная, подосиновик белый, ландыш майский, ветреница лютичная и ирис желтый. Чтобы не нарушать суточные и сезонные биологические ритмы растений и насекомых, было решено организовать освещение тропы светильниками малой мощности (30 Вт).
Фонари общим числом 195 единиц располагаются на расстоянии 15 метров, не менее чем в 2 метрах от деревьев. Освещение будут отключать в 23:00. Также на «Тропе здоровья» восстановили покрытия пешеходных дорожек, обновили поврежденный и вытоптанный газон, твердые покрытия дорог и тротуаров. В пресс-службе парка «Сокольники» сообщили, что общая площадь работ превышает 14 000 кв.м.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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