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Рост экспорта винодельческой продукции Кубани ожидают на уровне 18-20%
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Рост экспорта винодельческой продукции Кубани ожидают на уровне 18-20% 

РИА Новости 35 минут назад
КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. Рост экспорта винодельческой продукции Краснодарского края в текущем году ожидается на уровне 18-20%, сообщил в интервью РИА Новости вице-губернатор Андрей Коробка, курирующий АПК края.
"В регионе есть все предпосылки к росту объемов экспорта винодельческой продукции в 2018 году на уровне 18-20%", — сказал Коробка.
По его словам, в текущем году планируется собрать урожай винограда в регионе как минимум на уровне прошлого года — не менее 200 тысяч тонн, в том числе около 16-17 тысяч тонн столовых сортов. «Остальное — традиционно на вино. Позиции по производству винограда сбавлять никак нельзя. На кубанские вина растет спрос, в том числе со стороны европейских стран. И мы должны быть уверены, что при необходимости сможем обеспечить как внутреннее потребление, так и экспортные поставки», — пояснил замгубернатора.
По данным краевых властей, в 2014 году в Краснодарском крае изготавливали 130 миллионов бутылок вина, в прошлом году — уже 180 миллионов бутылок. Отмечается, что это стало возможным за счет постоянной работы по увеличению площади виноградников: в 2017 году было заложено 1,6 тысячи гектаров, в текущем планируется еще более двух тысяч гектаров. Ежегодно край экспортирует 300 тысяч декалитров вина.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
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