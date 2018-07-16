Миграция из ЕС в Британию снизилась до минимума за 5 лет

Москва , 16 июля — «Вести. Экономика». Количество иммигрантов из Евросоюза , прибывающих в Великобританию , упало до пятилетнего минимума в прошлом году, так как меньше людей прибыло без уверенности в рабочих местах в течение первого полного календарного года с момента голосования Brexit в июне 2016 года, передает Reuters

Озабоченность по поводу высоких темпов иммиграции была основной причиной, по которой британцы проголосовали за выход из ЕС, а премьер-министр Тереза ​​Мэй пообещала положить конец неограниченному свободному передвижению граждан ЕС в Великобританию после того, как страна покинет блок в марте 2019 года.

Тем не менее, предприниматели нуждаются в простых правилах иммиграции, чтобы помочь заполнить вакансии в период низкой безработицы, и почти все экономисты говорят, что Британия получает финансовую выгоду от иммиграции.

Данные показали, что общая чистая долгосрочная иммиграция людей всех национальностей в Великобританию в 2017 году выросла до 282 тыс. человек с 249 тыс. в 2016 году, хотя это значительно ниже показателя в 332 тыс., зарегистрированных в 2015 году.

Но чистая иммиграция граждан ЕС упала до 101 тыс. в прошлом году с 133 тыс. в 2016 году и составила почти половину числа людей, которые переехали в Великобританию за 12 месяцев до голосования по Brexit, говорится в сообщении британского Национального статистического управления (ONS).

"Оценочное число граждан ЕС, приезжающих в Великобританию, которые ищут работу, продолжало уменьшаться за последний год, а число, приезжающих в Великобританию на определенную работу, оставалось стабильным", — сказали в статистическом ведомстве.

Мадлен Суммент, директор Обсерватории миграции Оксфордского университета, сказала, что падение, вероятно, отражает снижение безработицы в ЕС и более слабый курс фунта стерлингов, а также проблемы по поводу Brexit.

"Данные свидетельствуют о том, что Великобритания по-прежнему остается привлекательной страной, но ее привлекательность для мигрантов из стран ЕС за последние пару лет значительно сократилась", — сказала она.