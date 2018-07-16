Ещё
Банковские вклады микропредприятий застрахуют на 1,4 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банковские вклады микропредприятий застрахуют на 1,4 млн рублей 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Сейчас субъекты малого предпринимательства, как правило, имеющие один расчетный счет в небольшом банке с несколькими сотнями тысяч рублей на нем, при отзыве у банка лицензии остаются незащищенными. Они неизбежно становятся банкротами или сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Поскольку лицензии отзываются чаще всего у небольших финансовых организаций, в которых, как правило, открывают счета малые и микропредприятия, отсутствие страхования средств серьезно тормозит развитие малого бизнеса и влечет нарастание социальной напряженности, отмечают разработчики законопроекта.
Поправки призваны устранить эту проблему. С принятием закона на средства субъектов малого предпринимательства будет распространяться страховая сумма в 1,4 миллиона рублей. Предполагается, что новые правила вступят в силу 1 января 2019 года.
Российская Газета: последние новости
Глава Роскачества рассказал о правильном пиве и мифах о колбасе и йогурте Батальон восстановленных советских БТР-60 замечен в Ливии Военные летчики Карелии плучили многоцелевые истребители Су-35С
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»183
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина426
Путин опоздал на встречу к Трампу145
Туринская плащаница оказалась подделкой321
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным31
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение