Банковские вклады микропредприятий застрахуют на 1,4 млн рублей

Сейчас субъекты малого предпринимательства, как правило, имеющие один расчетный счет в небольшом банке с несколькими сотнями тысяч рублей на нем, при отзыве у банка лицензии остаются незащищенными. Они неизбежно становятся банкротами или сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Поскольку лицензии отзываются чаще всего у небольших финансовых организаций, в которых, как правило, открывают счета малые и микропредприятия, отсутствие страхования средств серьезно тормозит развитие малого бизнеса и влечет нарастание социальной напряженности, отмечают разработчики законопроекта.

Поправки призваны устранить эту проблему. С принятием закона на средства субъектов малого предпринимательства будет распространяться страховая сумма в 1,4 миллиона рублей. Предполагается, что новые правила вступят в силу 1 января 2019 года.