ГИМС попросила не закрывать лодочную станцию затонувшего катамарана

Ворошиловский районный суд Волгограда перенёс рассмотрение иска Южной транспортной прокуратуры о временном запрете эксплуатации причала ООО «Пристань», на котором швартовался затонувший 11 июня катамаран.

Затонувший катамаран прошёл в 2017 году технический осмотр

Как рассказал V1.ru соучредитель ООО «Пристань» Андрей Соколов , на сегодняшнем заседании судья приняла решение отложить рассмотрение иска на полтора месяца.

— В Ворошиловском районном суде никакого решения по нам принято не было. В акватории напротив участка берегоукрепительного сооружения, применение которого транспортная прокуратура усмотрела в качестве причала, стоят наши понтоны, — рассказал Андрей Соколов. — К ним причаливают маломерные суда. В том числе их используют для стоянки лодки государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Наше временное закрытие привлечёт к трудностям в работе ГИМС, поэтому суд принял решение о переносе даты рассмотрения иска.

На лодочной станции «паркуются» суда ГИМС

Южная транспортная прокуратура подала исковое заявление к ООО «Пристань» о временном запрете эксплуатации гидротехнического берегоукрепительного сооружения в четверг, 12 июля. Речь идёт о стометровой прибрежной полосе, арендованной лодочной станцией у МУП «Берегоукрепление».

— Южная транспортная прокурора обратилась в суд с требованием признать незаконными действия ООО «Пристань» в эксплуатации объекта и запретить компании и иным лицам до устранения выявленных нарушений использовать его в качестве причального сооружения. — сообщили V1.ru в Ворошиловском районном суде Волгограда.

На плавучей даче «Елань-12» погибли 11 человек

Вечером 11 июня, вышедший утром с пристани катамаран, принадлежавший экс-главе Калачёвского района Дмитрию Хахалеву , затонул после столкновения с судном «Капитан Вечеркин» напротив бывшего Ворошиловского грузового порта. В результате крушения погибли 11 человек, отдыхавших на плавучей даче «Елань-12».