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Банк «Приобье» понизил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Приобье» понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 34 минуты назад
Базирующийся в Нижневартовске банк «Приобье» уменьшил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.
«Классический» (от 10 тыс. рублей на год) открывается под 6,25%, «Популярный» (от 10 тыс. рублей на полгода) — под 6% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Продуктовый виджет
Доходность «Полезного» (от 10 тыс. рублей на три месяца) составляет 5,75% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Престиж Пенсионный» (от 5 тыс. рублей на год) оформляется под 6,5%. Проценты выплачиваются ежеквартально.
Все вклады, за исключением «Полезного», можно пополнять.
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