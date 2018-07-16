Банк «Приобье» понизил ставки по вкладам в рублях

Базирующийся в Нижневартовске банк «Приобье» уменьшил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.

«Классический» (от 10 тыс. рублей на год) открывается под 6,25%, «Популярный» (от 10 тыс. рублей на полгода) — под 6% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Продуктовый виджет

Доходность «Полезного» (от 10 тыс. рублей на три месяца) составляет 5,75% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Престиж Пенсионный» (от 5 тыс. рублей на год) оформляется под 6,5%. Проценты выплачиваются ежеквартально.

Все вклады, за исключением «Полезного», можно пополнять.