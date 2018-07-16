Отца с сыном чуть не утянуло в водосбросное устройства озера Теплое в Уфе

39-летнего мужчину и его 12-летнего сына 14 июля чуть не утянуло течением в водосбросное устройство озера Теплое в Уфе, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Отец с сыном купались на нелегальном пляже озера Теплое, когда их стало утягивать течением в опасную зону. На выручку пришли спасатели, дежурящие на озере. Вытащили и ребенка, и мужчину. Однако на следующий день, 15 июля, на том же самом месте им пришлось спасать уже другую парочку. Один мужчина попал в глубокую впадину в озере, а другого также стало утягивать с сбросному устройству. Причем второй был предположительно пьян.

Помощь спасателей на выходных понадобилась также на реке Уфе, где также на несанкционированном пляже они вытащили двоих мужчин. Один из них, 18-летний парень, на спор пытался переплыть реку, но, не рассчитав силы, стал тонуть. Второго там же унесло течением на середину реки. Оба были пьяны.

Еще два происшествия произошли на пляжах «Песчаный» и «Солнечный». В первом случае женщину заплыла за буйки и ее стало сносить течением. Во втором случае мужчина тоже не справился с течением.

Всего за выходные на пляжах Уфы отдыхали 3500 человек.

Напомним, с началом купального сезона утонули уже 20 человек.