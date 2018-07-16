В Башкирии 9-летнего ребенка ударило током: мальчик в реанимации

В минувшую субботу, 14 июля, в Нефтекамске в микрорайоне Михайловка 9-летний мальчик играл во дворе дома на улице Инициативной. Ребенок делал заборчик возле площадки, забивал гвозди, одно неловкое движение, и малыш загнал металлический штырь в электрический кабель.

Ребенок находится под присмотром врачей

— Ребёнок получил травму электротоком. Его увезли в детскую реанимацию с ожогом второй степени правой кисти, — рассказал Ufa1 источник.

На данный момент за жизнь ребенка борются врачи. Обстоятельства, почему ребенок остался без наблюдения, — выясняются.