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В Башкирии 9-летнего ребенка ударило током: мальчик в реанимации
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В Башкирии 9-летнего ребенка ударило током: мальчик в реанимации 

ufa1.ru 39 минут назад
Фото: ufa1.ru
В минувшую субботу, 14 июля, в Нефтекамске в микрорайоне Михайловка 9-летний мальчик играл во дворе дома на улице Инициативной. Ребенок делал заборчик возле площадки, забивал гвозди, одно неловкое движение, и малыш загнал металлический штырь в электрический кабель.
Ребенок находится под присмотром врачей
— Ребёнок получил травму электротоком. Его увезли в детскую реанимацию с ожогом второй степени правой кисти, — рассказал Ufa1 источник.
На данный момент за жизнь ребенка борются врачи. Обстоятельства, почему ребенок остался без наблюдения, — выясняются.
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