Ещё
Британцев напугали сбежавшие после ДТП пауки-птицееды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британцев напугали сбежавшие после ДТП пауки-птицееды 

Уралинформбюро 23 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
В Великобритании по окрестностям Сомеркотса бродят несколько особей опасных пауков-птицеедов. Они сбежали из автомобиля, в котором их перевозили, после ДТП.
Как пишет Daily Mail, аварию пережили как минимум три птицееда-детеныша. Женщина-водитель также видела, как с места происшествия убегали два крупных паука.
По мнению зоологов, птицееды не смогут долго выжить в британском климате: сейчас в графстве стоит жара. При этом прямого контакта с «беглецами» стоит избегать: они не только больно кусаются, но и могут ослепить человека с помощью волосков, покрывающих тело, передает "Уралинформбюро".
Сейчас пауков разыскивают сотрудники полиции и службы защиты животных.
Уралинформбюро: последние новости
Один из пострадавших при взрыве в Лянторе скончался Свердловские власти помогут ВСМПО с модернизацией В челябинской реке произошел массовый мор рыбы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина420
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»167
Путин опоздал на встречу к Трампу106
Туринская плащаница оказалась подделкой317
Рабочие устроили массовую драку из‐за зарплаты137
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение