Британцев напугали сбежавшие после ДТП пауки-птицееды 

В Великобритании по окрестностям Сомеркотса бродят несколько особей опасных пауков-птицеедов. Они сбежали из автомобиля, в котором их перевозили, после ДТП.
Как пишет Daily Mail, аварию пережили как минимум три птицееда-детеныша. Женщина-водитель также видела, как с места происшествия убегали два крупных паука.
По мнению зоологов, птицееды не смогут долго выжить в британском климате: сейчас в графстве стоит жара. При этом прямого контакта с «беглецами» стоит избегать: они не только больно кусаются, но и могут ослепить человека с помощью волосков, покрывающих тело, передает "Уралинформбюро".
Сейчас пауков разыскивают сотрудники полиции и службы защиты животных.