Рубль снижался днем к доллару и евро на нефти по $72

МОСКВА , 17 июл — ПРАЙМ. Рубль днем снижался к доллару и к евро на фоне попыток стабилизации рынка нефти в районе 72 долларов за баррель, говорят трейдеры.

Снижение фондовых рынков сигнализирует об ослаблении спроса на рисковые активы, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами «завтра» на 15.00 мск повышался на 23 копейки — до 62,56 рубля, курс евро — на 24 копейки и равнялся 73,23 рубля.

РУБЛЬ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ

Российская валюта днем снижалась против доллара и евро на фоне попыток стабилизации рынка нефти около уровня 72 доллара после падения за неделю с уровня почти в 80 долларов за баррель Brent.

Рынок нефти в последние дни остается под давлением на фоне роста предложения, как локального, так и долгосрочного. В частности, ливийская нефтяная компания NOC объявила о снятии форс-мажора с четырех ливийских терминалов на востоке страны, а также о возобновлении добычи и экспорта нефти в объеме около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом участники рынка ожидают наращивания добычи в США Саудовской Аравии . Страны ОПЕК+ также недавно решили нарастить добычу, чтобы компенсировать перевыполнение предыдущего договора о сокращении.

Что касается российского валютного рынка, то его игроки переосмысливают итоги хельсинского саммита президентов РФ и США Владимира Путина Дональда Трампа и оценивают геополитический фон для рубля, отмечают эксперты.

В итоге, доллар и евро днем прибавляли к рублю 0,3-0,4%. Рублевая цена барреля «черного золота» марки Brent остается около уровня 4,5 тысячи.

ПРОГНОЗЫ

Отсутствие вчера значимых заявлений президентов РФ и США по какому-либо из вопросов повестки ( Сирия Украина , нефтяной рынок, американские выборы) позволяет предположить, что политические драйверы динамики курса рубля временно отходят на второй план, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка

"Более значимым фактором в моменте может оказаться стремительная коррекция сырьевых котировок, и здесь вмешательство американской стороны носит далеко не опосредованный характер. Недавние заявления администрации США о подготовке продажи части стратегического запаса нефти в целях сдерживания роста цен на бензин перед выборами в Конгресс, а также возможное предложение исключений из санкций странам-импортерам иранского сырья усилили нисходящую коррекцию цен на нефть. Для рубля такой ход событий может стать поводом для возвращения курса в зону торговли 63+ против доллара и 74+ против евро", — добавил он.

На прошлой неделе Госдума в третьем чтении приняла законопроект о валютном регулировании и валютном контроле, согласно которому экспортеры освобождаются от обязанности репатриировать валютную выручку (заводить выручку на рублевые и/или валютные счета в российских банках) в случае, если они включены в специальный перечень резидентов, отметили аналитики Райффайзенбанка . Мера направлена на облегчение финансирования компаниями собственных инвестиций, требующих валютных средств (оборудование, покупка зарубежных активов), а также погашения внешнего долга, говорят в банке.