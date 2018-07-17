Рубль снижался днем к доллару и евро на нефти по $72 

МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Рубль днем снижался к доллару и к евро на фоне попыток стабилизации рынка нефти в районе 72 долларов за баррель, говорят трейдеры.
Снижение фондовых рынков сигнализирует об ослаблении спроса на рисковые активы, отмечают эксперты.
Курс доллара расчетами «завтра» на 15.00 мск повышался на 23 копейки — до 62,56 рубля, курс евро — на 24 копейки и равнялся 73,23 рубля.
РУБЛЬ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ
Российская валюта днем снижалась против доллара и евро на фоне попыток стабилизации рынка нефти около уровня 72 доллара после падения за неделю с уровня почти в 80 долларов за баррель Brent.
Рынок нефти в последние дни остается под давлением на фоне роста предложения, как локального, так и долгосрочного. В частности, ливийская нефтяная компания NOC объявила о снятии форс-мажора с четырех ливийских терминалов на востоке страны, а также о возобновлении добычи и экспорта нефти в объеме около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом участники рынка ожидают наращивания добычи в США, Саудовской Аравии. Страны ОПЕК+ также недавно решили нарастить добычу, чтобы компенсировать перевыполнение предыдущего договора о сокращении.
Что касается российского валютного рынка, то его игроки переосмысливают итоги хельсинского саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и оценивают геополитический фон для рубля, отмечают эксперты.
В итоге, доллар и евро днем прибавляли к рублю 0,3-0,4%. Рублевая цена барреля «черного золота» марки Brent остается около уровня 4,5 тысячи.
ПРОГНОЗЫ
Отсутствие вчера значимых заявлений президентов РФ и США по какому-либо из вопросов повестки (Сирия, Украина, нефтяной рынок, американские выборы) позволяет предположить, что политические драйверы динамики курса рубля временно отходят на второй план, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.
"Более значимым фактором в моменте может оказаться стремительная коррекция сырьевых котировок, и здесь вмешательство американской стороны носит далеко не опосредованный характер. Недавние заявления администрации США о подготовке продажи части стратегического запаса нефти в целях сдерживания роста цен на бензин перед выборами в Конгресс, а также возможное предложение исключений из санкций странам-импортерам иранского сырья усилили нисходящую коррекцию цен на нефть. Для рубля такой ход событий может стать поводом для возвращения курса в зону торговли 63+ против доллара и 74+ против евро", — добавил он.
На прошлой неделе Госдума в третьем чтении приняла законопроект о валютном регулировании и валютном контроле, согласно которому экспортеры освобождаются от обязанности репатриировать валютную выручку (заводить выручку на рублевые и/или валютные счета в российских банках) в случае, если они включены в специальный перечень резидентов, отметили аналитики Райффайзенбанка. Мера направлена на облегчение финансирования компаниями собственных инвестиций, требующих валютных средств (оборудование, покупка зарубежных активов), а также погашения внешнего долга, говорят в банке.
"Эта обязанность была прямо наложена на крупнейших госэкспортеров в конце 2014 года в период сильного ослабления рубля. Теперь, например, при условии, что "Роснефть" будет размещать оставшуюся выручку за рубежом, потенциально за год предложение валюты (прирост валютной ликвидности на балансах российских банков) может сократиться в пределах от 25,7 миллиарда долларов до 64,3 миллиарда, соответственно, такой объем валюты локальный рынок может недополучить. Для сравнения — по итогам этого года сальдо текущего счета может составить около 100 миллиардов при этом в результате покупок Минфина уйдет 70-75 миллиардов. Это приведет к смещению среднесрочного (на горизонте года) равновесного курса выше 65 рублей за доллар", — оценили в Райффайзенбанке.