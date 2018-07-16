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Географический диктант в 2018 г. пройдет 11 ноября
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Географический диктант в 2018 г. пройдет 11 ноября 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества. «11 ноября 2018 г. в России и за рубежом состоится Географический диктант РГО. Масштабная международная просветительская акция, инициатором которой является президент РФ Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в четвертый раз. По традиции диктант будет проходить на специально организованных площадках и онлайн на сайте проекта», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что все желающие могут не только принять участие в проверке географических знаний, но и организовать площадку диктанта в своем регионе. С 16 июля на сайте проекта открыта регистрация площадок для организаций, желающих провести акцию в своих стенах. Регистрация продлится до 29 октября 2018 г.
«Впервые в этом году вариант диктанта состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов и различается по степени сложности. Задания этого года будут отличаться от заданий предыдущих лет — вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на викторину, а не на экзаменационный тест», — добавили в пресс-службе.
Впервые Географический диктант состоялся в 2015 г. В 2017 г. в нем приняли участие более 260 тыс. человек из разных стран.
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