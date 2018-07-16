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Сергей Лёвкин: определены победители конкурса среди прорабов столицы
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Сергей Лёвкин: определены победители конкурса среди прорабов столицы 

Департамент градостроительной политики города Москвы 37 минут назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Об этом сегодня сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
«Состязания среди прорабов в области гражданского строительства стали завершающими в цикле конкурсов профессионального мастерства. Ранее стали известным имена победителей и призеров соревнований среди специалистов по охране труда, машинистов автокрана, монтажников стальных и железобетонных конструкций и электросварщиков ручной сварки», — отметил Сергей Лёвкин.
В отборочных этапах конкурса среди прорабов приняли участие 128 специалистов, из которых в финал вышли 13.
Первый этап — проверка теоретических знаний участников конкурса состоялась на базе НИУ МГСУ. В задачи участникам входило решение практических задач, проведение экспертизы работы соперника, отклонение ошибок, найденных в ходе экспертизы.
В рамках практического второго этапа участникам предстояло провести осмотр стройплощадки на соответствие проекту, выборочный входной контроль наружной стеновой панели в соответствии с ГОСТ, контроль качества смонтированных ж/б изделий в соответствии с СП 70.13330.2012 г. «Несущие и ограждающие конструкции, таблица 6.1»., вопросы в области охраны труда, качество ведения исполнительной документации и оформление наряда-допуска.
По итогам двух этапов первое место завоевал Дмитрий Максимов (ООО «КРОСТ-Д» Концерн КРОСТ), второе у Тараса Дзюбчика (АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов»), третье у Павла Обыденнова (ООО «ДСК-Прогресс»).
По словам Сергея Лёвкина, обеспеченность строительной отрасли квалифицированными кадрами — залог своевременного и качественного исполнения утвержденных Мэром Москвы Сергеем Собяниным городских программ.
Организаторами конкурса среди предприятий строительной отрасли являются Департамент градостроительной политики города Москвы, Горком профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов и ассоциация «Национальное объединение строителей».
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