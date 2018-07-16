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Леонид Агутин встретил 50-летие в Нижнем Новгороде
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Леонид Агутин встретил 50-летие в Нижнем Новгороде 

В городе N 35 минут назад
Фото: В городе N
На закрытии FIFA Fan Fest 15 июня для нижегородцев выступил Леонид Агутин.
«Сегодня в России завершился чемпионат мира по футболу. Ваш город сильно, мощно причастен к этому празднику, и слава богу, что все хорошо прошло, и у всех нас прекрасное настроение, в основном. Мы рады, что приглашены выступить перед вами на этой площади», — сказал Агутин приветственную речь, после которой вместе с группой «Эсператно» подарил зрителям FIFA Fan Fest в Нижнем Новгороде настоящий концерт.
Леонид Агутин исполнил со сцены на площади Минина и Пожарского не только всеми любимые хиты, но и кавер-версию песни «Лето» группы «Кино». Переполненная площадь превратилась в стройный хор и помогала артисту исполнять композицию «Граница». Леонид Агутин отметил музыкальные способности «нижегородок призывного возраста».
В конце праздника около 23:20 зрители скандировали: «С днем Рождения!»: 16 июля певцу исполнилось 50 лет «Да, спасибо! Еще чуть-чуть и встречу „ебылей“. — Пошутил Леонид. — Из пятидесяти лет тридцать пять я провел на сцене, потому что без этого все становится мелким».
Позднее в сети Instagram появилось видео, на котором Леонид Агутин запускает шары с крыши отеля Sheraton и загадывает желание.
Церемония закрытия ЧМ-2018 в Москве запомнилась всему миру «инцидентом с зонтом».
Фото: agutin.com
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