Леонид Агутин встретил 50-летие в Нижнем Новгороде

На закрытии FIFA Fan Fest 15 июня для нижегородцев выступил Леонид Агутин

«Сегодня в России завершился чемпионат мира по футболу. Ваш город сильно, мощно причастен к этому празднику, и слава богу, что все хорошо прошло, и у всех нас прекрасное настроение, в основном. Мы рады, что приглашены выступить перед вами на этой площади», — сказал Агутин приветственную речь, после которой вместе с группой «Эсператно» подарил зрителям FIFA Fan Fest в Нижнем Новгороде настоящий концерт.

Леонид Агутин исполнил со сцены на площади Минина и Пожарского не только всеми любимые хиты, но и кавер-версию песни «Лето» группы «Кино». Переполненная площадь превратилась в стройный хор и помогала артисту исполнять композицию «Граница». Леонид Агутин отметил музыкальные способности «нижегородок призывного возраста».

В конце праздника около 23:20 зрители скандировали: «С днем Рождения!»: 16 июля певцу исполнилось 50 лет «Да, спасибо! Еще чуть-чуть и встречу „ебылей“. — Пошутил Леонид. — Из пятидесяти лет тридцать пять я провел на сцене, потому что без этого все становится мелким».

Позднее в сети Instagram появилось видео, на котором Леонид Агутин запускает шары с крыши отеля Sheraton и загадывает желание.

Церемония закрытия ЧМ-2018 в Москве запомнилась всему миру «инцидентом с зонтом».

Фото: agutin.com