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Дождь не помешал вишнёвому празднику
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Дождь не помешал вишнёвому празднику 

ТВ-МИГ 34 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото Михаил Мойсеянчик
Традиционный сладкий праздник «Вишнёвый спас» прошёл в «Патриаршем саду». Не смотря на то, что официально стартовать масштабное мероприятие должно было ровно в полдень, владимирцы и гости города на место празднования стали подтягиваться задолго до этого времени. Всё дело в том, что многие из них хотели урвать вкуснейшей ягоды, причём именно владимирских сортов. К слову, ближе к часу дня вишня оставалась лишь в нескольких павильонах.
После торжественного открытия на главной сцене праздника, а ею стал фонтан в «Партирашем», выступали владимирские ансамбли и именитые артисты 33 региона. По периметру на лавочках сидели довольные зрители: кто-то подпевал, кто-то танцевал, а некоторые хлопали на протяжении всей композиции.
Внезапно над «Патриаршим садом» появилась туча и уже через мгновения огромные капли упали на участников праздника. К счастью, ландшафт места проведения позволил всем укрыться от дождя. Примечательно, что артисты продолжили выступление и под обильными осадками, как и большая часть площадок праздника, не прекративших работать под дождем.
Отметим, что на территории «Патриарших» работало много интерактивных площадок, где организаторы проводили тематические конкурсы и викторины. Кроме того, здесь организовали бесплатные экскурсии для ценителей ботаники и истории. А также установили несколько мест продажи спелых ягод, среди которых были и черная смородина и даже ежевика.
Ещё одной большой зоной праздника стал Спасский холм. Здесь расположились многочисленные палатки, где любой желающий мог прикупить пирожки с вишней, саму ягоду, а также любые другие продукты питания. В нескольких метрах от памятника «Владимирской вишне» установили многочисленные арт-объекты, с которыми охотно фотографировались гости праздника.
Отдельное место на «Вишнёвом спасе» заняли ремесленники, которые продавали тематические сувениры. Здесь можно было приобрести практически всё от ложек с орнаментов вишни до памятных серёжек опять-таки в форме сладкой ягоды.
Праздник продолжился до позднего вечера.
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