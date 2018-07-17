Горожане встретятся с самым сильным поэтом современности в возрасте 30 лет

Встреча со столичным поэтом Василием Бородиным состоится в районе. Ее организуют методисты Дома-музея Марины Цветаевой в здании своего учреждения 26 июля.

Поэта называют одним из числа самых известных и заметных поэтов в возрасте 30 лет.

Отметим, что Василий Бородин не оканчивал литературных высших учебных заведений, а значит, образования в этой области не имеет. Однако, поэт получил широкое признание благодаря своей манере изложения и слогу.

На встрече поэт ответит на вопросы читателей о своей карьере и творческих планах, сообщили на официальном сайте учреждения.

Всех, кого заинтересовала тематика встречи, ждут по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1. Вход на мероприятие свободный. Встреча с автором начнется в 19:00.