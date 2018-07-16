В Волгоградской области началось благоустройство трех парков

В Красноярском, Нижнегнутовском и Пристеновском сельских поселениях Чернышковского района Волгоградской области благоустроят парковые зоны.

По данным пресс-службы губернатора, в них будут высажены деревья, построен поливочный водопровод, уличное освещение. В парке также появятся игровые комплексы, спортивные сооружения, скамейки, камеры видеонаблюдения.

Отметим, за три года благоустроено 156 объектов в 127 муниципалитетах. В текущем году на обновление центральных усадеб в сельских поселениях из областного бюджета выделено 330 миллионов рублей.