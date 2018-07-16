На интерактивной карте Москвы в «Доме на Брестской» запущен новый слой с необычными архитектурными объектами

Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин , новый электронный слой появился на карте в результате голосования, проведенного в рамках проекта «Активный гражданин».

«С февраля по апрель 2018 года в «Активном гражданине» проходило голосование, в ходе которого москвичи выбирали тему нового электронного слоя лайтбокса. С первых дней голосования лидировала тема «Необычные объекты мегаполиса» и держала пальму первенства до самого конца. За ней шли с небольшим отрывом: дорожная инфраструктура, зоны отдыха и парки. По итогам опроса, в котором приняли участие около 200 тысяч пользователей, специалисты «Дома на Брестской» приступили к работе по созданию нового слоя на Интерактивной карте Москвы. На сегодняшний день все готово и «Дом на Брестской» ждет гостей для демонстрации обновленной карты», — рассказал он.

По словам директора ГБУ «Мосстройинформ» Фарита Фазылзянова, все посетители «Дома на Брестской» смогут увидеть «Дом-яйцо» на Чистых прудах, шестиэтажный «Ажурный дом» с бетонными решётками в виде цветочного орнамента на Ленинградском проспекте. Кроме того, на карте представлен знаменитый арт-объект «Разоблачение», находящийся в парке «Музеон» на Крымской набережной, и другие архитектурные и художественные достопримечательности.

Интерактивная карта была открыта в декабре 2014-го года. Она была создана по поручению Сергея Собянина . Для создания объекта было использовано более 20 тонн ударопрочного стекла, более километра светодиодной ленты, а также почти четыре километра электрических проводов.

Интерактивной карту делают шесть проекторов, размещенных на потолке зала. Благодаря автоматической системе, на карту проецируются тематические слои, которых сейчас насчитывается более десятка.

Слой «Необычные объекты Москвы» демонстрируется каждый раз в рамках сеанса Карты. Вход — свободный, по предварительной записи по телефону: +7 (495) 781-24-41. «Дом на Брестской» (ГБУ «Мосстройинформ») находится центре столицы — в 5 минутах ходьбы от станции метро «Маяковская» и в 10 минутах от станции метро «Белорусская». Адрес: ул. 2-я Брестская, дом 6.