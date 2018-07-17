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Не постеснялась: Костенко оголилась после родов
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Не постеснялась: Костенко оголилась после родов 

Дни.ру 48 минут назад
Фото: Дни.ру
Неделю назад Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову дочь. А сейчас модель без стеснения демонстрирует свою далекую от идеальной фигуру.
Анастасия Костенко не относится к суеверным людям. Едва оформив отношения с футболистом Дмитрием Тарасовым, модель стала демонстрировать округлившийся живот, с завидным постоянством публикуя снимки из трогательной фотосессии с супругом, затем, только родив, выложила кадр с новорожденной дочкой.
Недавно новоиспеченную мать с малышкой выписали из роддома. И Анастасия не стала дожидаться, когда к ней вернутся былые модельные параметры. Костенко не постеснялась и поделилась с подписчиками своего аккаунта в Instagram фото, на котором запечатлена с крошкой и в наряде, обнажающим живот.
"Если Вам говорят, что невозможно обнять Вселенную — не верьте. Ее можно не только обнять, но и целовать каждый день (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред)", — написала счастливая Костенко, которую, по всей видимости, совершенно не смущают несовершенства фигуры.
Подписчики неоднозначно отреагировали на снимок. «Смело», «молодец! Не постеснялась показаться не красавицей», «Стройняшка😁😁», «если бы это было к тому, что доченьке 6 дней, то и выставляли бы доченьку, а не голый живот. Поэтому Вас столько людей и не любит, что чувствуют фальш во всем, что говорите и делаете», «Божечки! Лапульки! Красавицы! ❤️», «Как быстро пришла в форму👍, возраст одно слово!» — прокомментировали пользователи Сети.
Напомним, 10 июля футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко стали родителями. Девочка появилась на свет в подмосковном «Лапино». Ранее сообщалось о том, что появление малыша в элитном роддоме обойдется клиентам минимум в миллион рублей.
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