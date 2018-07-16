Костенко после родов похудела за четыре дня

Модель выглядит так, будто и вовсе не была беременна.

Все девять месяцев Анастасию периодически подозревали в том, что он на самом деле не в положении! Хейтеров на эти мысли наталкивали разные вещи, в том числе и факт, что на некоторых снимках у девушки периодически пропадал живот. Предполагали даже, что новость о беременности — это пиар чистой воды, но пара никого не обманывала, 10 июля супруга Дмитрия Тарасова подарила ему дочку ростом в 50 сантиметров и весом в 2940 граммов.

«Любимый, отдельное спасибо за то, что в один из самых прекрасных дней ты мужественно находился рядом со мной: заставлял гулять по коридорам клиники, стараясь поторопить это замечательное и незабываемое событие — рождение нашей дочери, подставлял свое плечо, когда было едва терпимо. Ты лучший друг, муж и отец!», — написала Анастасия после родов.

А через четыре дня девушка выложила видео, которое повергло всех в шок. Уже не в стенах клиники, а у себя дома в окружении розовых шариков мама Настя танцевала в коротком платье.

Модель выглядит так, будто и вовсе не была беременна. Никаких следов живота, стройные ноги, руки. Просто само совершенство.

Выглядит потрясающе

Публикация от TarasovKostenkoFAN (Нас 32000) (@tarasovkostenko)

14 Июл 2018 в 11:53 PDT Однако злопыхатели и здесь нашли к чему придраться. Одни стали писать, что не понимают чем тут восторгаться, мол, почти все быстро сбрасывают вес после родов, другие же увидели не стройную девушку, а слишком худую и упрекнули Анастасию в том, что она злоупотребляла диетами, вот и остались от нее только кожа, да кости.

Вряд ли слова завистников заденут модель, тем более сейчас, когда все ее время посвящено дочке и семье. Правда вокруг знаменитостей не утихают слухи, поговаривали, что Тарасов в долгах и продает всю свою недвижимость и машины, а еще рискует остаться без работы. Но недавно стало известно, что футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с Дмитрием, вопреки всем разговорам о том, что спортсмен перестал быть ценным игроком.

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