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В Сирию возвращаются беженцы, бежавшие от войны в другие страны
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В Сирию возвращаются беженцы, бежавшие от войны в другие страны 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Те, кто долгое время скитался по чужим городам, спасаясь от войны, теперь могут получить паспорта в упрощенном режиме.
В Сирию возвращаются беженцы, искавшие убежище от войны в других странах. Теперь для тех, кто долгое время скитался на чужбине, предусмотрен упрощенный режим получения документов. Они могут получить паспорт и все необходимое прямо на границе.
Сразу 150 человек вернулись из Ливана в небольшой город Кара на севере от Дамаска. Впервые за семь лет там зазвучала музыка — в провинции наступило время для традиционного фестиваля черешни.
Россия играет ключевую роль в вопросах возвращения коренного населения на территорию Сирии. Для содействия сирийским властям и поддержки мирного населения создан специальный координационный штаб Министерства обороны и Министерства иностранных дел России.
Напомним, ранее офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подготовили 336 500 мест для приема и размещения беженцев. Также отмечается, что было проведено более 1500 акций, в ходе которых доставлено и роздано более 2000 тонн гуманитарного груза.
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