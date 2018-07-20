В Сирию возвращаются беженцы, бежавшие от войны в другие страны

Те, кто долгое время скитался по чужим городам, спасаясь от войны, теперь могут получить паспорта в упрощенном режиме.

Сирию возвращаются беженцы, искавшие убежище от войны в других странах. Теперь для тех, кто долгое время скитался на чужбине, предусмотрен упрощенный режим получения документов. Они могут получить паспорт и все необходимое прямо на границе.

Сразу 150 человек вернулись из Ливана в небольшой город Кара на севере от Дамаска . Впервые за семь лет там зазвучала музыка — в провинции наступило время для традиционного фестиваля черешни.

Напомним, ранее офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подготовили 336 500 мест для приема и размещения беженцев. Также отмечается, что было проведено более 1500 акций, в ходе которых доставлено и роздано более 2000 тонн гуманитарного груза.