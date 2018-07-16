СМИ: сирийские войска наступают на позиции террористов на юго-западе страны 

ТАСС, 16 июля. Сирийская армия проводит операцию против банд террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, войска освободили в понедельник город Эль-Хара и расположенные в его окрестностях стратегические высоты.
Ранее в этом районе под их контроль перешел населенный пункт Масхара, расположенный в 11 км от линии разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах.
Командование ВС Сирии перебрасывает подкрепления и ведет огневую подготовку на этом участке фронта. Бойцы сирийской армии и поддерживающие их вспомогательные формирования продвигаются к своей следующей цели — селению Акраба, где находится форпост противника.
В соседней провинции Дераа сирийский государственный флаг был поднят в понедельник над населенными пунктами Кфар-Шамс, Умм-эль-Авсадж, Эт-Тейха и Земрин, которые перешли в руки правительственных сил.
Сирийские войска с конца июня вернули под контроль 85% территории этой южной провинции. В понедельник будет продолжен вывод боевиков из административного центра Дераа (110 км от Дамаска), который должны покинуть 750 членов вооруженных группировок, отказавшихся сдаться сирийской армии. По условиям соглашения о капитуляции вместе со своими семьями они направятся на автобусах в провинцию Идлиб на севере Сирии.