СМИ: сирийские войска наступают на позиции террористов на юго-западе страны

Ранее в этом районе под их контроль перешел населенный пункт Масхара, расположенный в 11 км от линии разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах.

Командование ВС Сирии перебрасывает подкрепления и ведет огневую подготовку на этом участке фронта. Бойцы сирийской армии и поддерживающие их вспомогательные формирования продвигаются к своей следующей цели — селению Акраба, где находится форпост противника.

В соседней провинции Дераа сирийский государственный флаг был поднят в понедельник над населенными пунктами Кфар-Шамс, Умм-эль-Авсадж, Эт-Тейха и Земрин, которые перешли в руки правительственных сил.