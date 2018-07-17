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СМИ: израильские военные не пропустили сирийских беженцев на Голанские высоты
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СМИ: израильские военные не пропустили сирийских беженцев на Голанские высоты 

ТАСС 16 минут назад
ТАСС, 17 июля. Свыше 200 беженцев из районов боевых действий в сирийской провинции Эль-Кунейтра вышли во вторник к линии разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах, однако не были пропущены на контролируемую Израилем территорию. Об этом сообщил новостной портал El Nashra.
По его информации, израильские военные предупредили сирийцев, что не пропустят их на свою территорию и потребовали покинуть демилитаризованную зону.
Сирийская армия проводит сейчас операцию против банд террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии. Войска освободили в понедельник город Эль-Хара и расположенные в его окрестностях стратегические высоты. Ранее под их контроль в этом районе перешел населенный пункт Масхара, расположенный в 11 км от линии разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах.
Командование ВС Сирии ведет огневую подготовку на этом участке фронта, принуждая противника к капитуляции.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1974 году было подписано соглашение о разъединении войск между Израилем и Сирией.
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