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Россия создала в Сирии центр приема, распределения и размещения беженцев
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Россия создала в Сирии центр приема, распределения и размещения беженцев 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Согласовав все необходимые вопросы с властями Сирии, Российская Федерация создала на территории республики Центр приема, распределения и размещения беженцев. Об этом в среду сообщили в министерстве обороны России. Новый центр займется организацией доставки в страну гуманитарной помощи и обустройством беженцев.
"Для оказания помощи по возвращению сирийских беженцев в места постоянного проживания Россией на территории Сирии создан Центр приема, распределения и размещения беженцев. Для координации работы этого центра создан и начал работу в Москве межведомственный штаб Минобороны и МИД России. Разместится он на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации", — рассказали в военном ведомстве.
Задачами российского центра приема, распределения и размещения беженцев станут мониторинг возвращения всех временно-перемещенных лиц и сирийских беженцев из зарубежных стран в места постоянного проживания; организация получения и доставки в Сирию гуманитарной помощи, предметов первой необходимости, а также стройматериалов и другого материального имущества, в том числе из других стран. Кроме того центр будет оказывать содействие сирийским властям в восстановлении системы здравоохранения и других социальных служб, а также решать другие вопросы обустройства и обеспечения беженцев.
Отмечается, что информация об инициативе России по решению проблемы возвращения в свои дома сирийских беженцев по дипломатическим каналам доводится до профильных подразделений ООН, а также посольств РФ в 36 странах, на территории которых в настоящее время находится наибольшее число сирийских беженцев.
В настоящее время на официальном сайте Минобороны опубликован специальный бюллетень с подробными сведениями о мониторинге возвращения сирийских беженцев. Данные будут обновляться на регулярной основе.
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