Россия создала в Сирии центр приема, распределения и размещения беженцев

Согласовав все необходимые вопросы с властями Сирии Российская Федерация создала на территории республики Центр приема, распределения и размещения беженцев. Об этом в среду сообщили в министерстве обороны России . Новый центр займется организацией доставки в страну гуманитарной помощи и обустройством беженцев.

Задачами российского центра приема, распределения и размещения беженцев станут мониторинг возвращения всех временно-перемещенных лиц и сирийских беженцев из зарубежных стран в места постоянного проживания; организация получения и доставки в Сирию гуманитарной помощи, предметов первой необходимости, а также стройматериалов и другого материального имущества, в том числе из других стран. Кроме того центр будет оказывать содействие сирийским властям в восстановлении системы здравоохранения и других социальных служб, а также решать другие вопросы обустройства и обеспечения беженцев.

Отмечается, что информация об инициативе России по решению проблемы возвращения в свои дома сирийских беженцев по дипломатическим каналам доводится до профильных подразделений ООН , а также посольств РФ в 36 странах, на территории которых в настоящее время находится наибольшее число сирийских беженцев.

В настоящее время на официальном сайте Минобороны опубликован специальный бюллетень с подробными сведениями о мониторинге возвращения сирийских беженцев. Данные будут обновляться на регулярной основе.