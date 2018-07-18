Ещё
На юго-западе Сирии более 200 тысяч человек покинули свои дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юго-западе Сирии более 200 тысяч человек покинули свои дома 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более 200 тысяч сирийцев покинули свои дома на юго-западе страны с началом военной операции в этом регионе, самая насущная проблема — это обеспечение беженцев водой, заявил операционный менеджер «Врачей без границ» (MSF) в странах Северной Африки и Ближнего Востока Бенуа де Гриз.
"Наибольшая проблема — пресная вода, самая главная причина для беспокойства MSF в регионе — обеспечение водой, так как климат там очень жаркий. По нашим данным, более 200 тысяч человек покинули свои дома и перешли в районы под контролем правительства или в другие страны после начала операции", — сказал де Гриз в ходе видеобрифинга.
По его словам, организация хотела бы увеличить помощь беженцам на границе с Иорданией в координации с Амманом и Москвой. MSF сейчас оценивает, как может помочь больницам на юге Сирии, так как у них ограниченная вместимость.
"Мы оказываем следующую помощь больницам: медикаменты, техническая помощь — сирийские врачи могут консультироваться с врачами по всему миру по особо сложным вопросам, также мы помогаем с менеджментом больниц. Этим мы занимались последние три месяца", — разъяснил де Гриз.
В первых числах июля правительственные войска Сирии заняли главный пограничный переход на границе с Иорданией — «Насиб» на юго-западе страны. Минобороны РФ сообщило, что c лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа достигнуты договоренности о прекращении боевых действий и сдаче вооружения.
Провинция Дераа наряду с Эль-Кунейтрой и Сувейдой входит в зону деэскалации на юго-западе Сирии, которая в июле 2017 года была согласована на высшем уровне Россией, США и Иорданией. Власти Сирии объясняли ведение боевых действий в районе необходимостью борьбы с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ), на которую не распространяется режим перемирия.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
В Москве введен план «Перехват»41
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии357
У Крымского моста появится конкурент86
Украина присвоила четыре санатория в Крыму130
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение