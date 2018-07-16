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Проект о страховании вкладов малого бизнеса подготовили ко II чтению в ГД
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Проект о страховании вкладов малого бизнеса подготовили ко II чтению в ГД 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, распространяющий с 1 января 2019 года систему страхования на денежные средства микро— и малых предприятий в банках.
В настоящее время страхованию и возмещению в случае отзыва у банка лицензии подлежат лишь денежные средства, размещенные на счетах (во вкладах) граждан и индивидуальных предпринимателей, в пределах 1,4 миллиона рублей.
Законопроектом предлагается распространить такое страхование на счета (вклады) микро— и малых предприятий в банках. При этом предусмотрен механизм, позволяющий обеспечить выплату страхового возмещения таким предприятиям в срок, сопоставимый со сроком осуществления выплат, действующим в отношении граждан и составляющим от одного до трех дней.
Перешедшие к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) требования по договорам банковского вклада (депозита) и договорам банковского счета, стороной по которым являются микро— или малые предприятия, согласно документу включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.
На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 18 июля, сообщил РИА Новости глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
Ранее он пояснял, что под действие законопроекта подпадают примерно 2,9 миллиона предпринимателей, субъектов микро— и малых предприятий, а общая сумма на их счетах составляет около 2 триллионов рублей. Возможные последствия для фонда страхования вкладов в случае отзыва лицензий у банков, где находятся вклады малого бизнеса, могут составить от 16 до 40 миллиардов рублей, что в принципе, увеличение, но не запредельное, считает депутат.
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