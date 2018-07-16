На Сахалине появятся журавли за два миллиона рублей

Аукцион на установку стелы с тремя журавлями появился на портале госзакупок, сообщает SakhalinMedia. Монумент планируется воздвигнуть в селе Костромское Холмского района. Местному и региональным бюджетам он обойдется в 2 миллиона 224 тысячи рублей.

«Этот памятный знак называется «Журавли нашей памяти». Его установят на территории школы в честь наших воинов-земляков, участников Великой Отечественной войны и других войн — Афганской, Чеченской», — рассказал директор МБОУ СОШ села Костромское Юрий Плюснин.

Стелу изготовят из красного гранита, а фигуры устремленных ввысь журавлей сделают из бронзы или меди.