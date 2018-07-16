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На Сахалине появятся журавли за два миллиона рублей
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На Сахалине появятся журавли за два миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Аукцион на установку стелы с тремя журавлями появился на портале госзакупок, сообщает SakhalinMedia. Монумент планируется воздвигнуть в селе Костромское Холмского района. Местному и региональным бюджетам он обойдется в 2 миллиона 224 тысячи рублей.
«Этот памятный знак называется «Журавли нашей памяти». Его установят на территории школы в честь наших воинов-земляков, участников Великой Отечественной войны и других войн — Афганской, Чеченской», — рассказал директор МБОУ СОШ села Костромское Юрий Плюснин.
Стелу изготовят из красного гранита, а фигуры устремленных ввысь журавлей сделают из бронзы или меди.
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